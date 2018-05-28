Cinayette kan donduran iddia

Haber Kıbrıs’ın olay yerinden edindiği bilgilere göre cinayeti işleyen anne Bilge Lord’un 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı dün öldürdüğü ve bu olayı herkesten sakladığı öğrenildi.

İddiaya göre Bilge Lord’un cinayeti işlediği dede Tahir Lord’un eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen dede Tahir Lord'un 7 yaşındaki çocuğun cansız bedenini görünce rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Bir diğer kaynak ise cinayet işleyen kadının eve gelen ambulans görevlilerine 'ben çocuğumu öldürdüm' dediği kaydedildi. 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın Kuzey Kıbrıs TED Koleji’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.