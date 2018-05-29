Cinayette sır perdesi aralanıyor: Kocasına kızdı çocuğunu öldürdü

Gönyeli’de7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın cinayetinin ardındaki sır perdesi aralanıyor.

Polisten alınan bilgiye göre zanlı Bilge Lord Kunduracı, ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal medyadaki bir paylaşımına sinirlendi.

Kendisi ve 7 yaşındaki oğlularının yaşamına son vermeye karar veren Bilge Lord 26 Mayıs Cumartesi akşamı küçük çocuğu uyuduğu sırada evde bulunan bir bıçak ile karnından yaraladı.

Küçük çocuğun ölmediğini anlayan zanlı 27 Mayıs Pazar günü saat 8.00’de tekrar çocuğunu yanına giderek bu kez göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Saat 22:18’de çocuğun öldüğünü tespit eden zanlı, babasının yanında çalışan bir şahsa WhatsApp’dan, çocuğu öldürdüğünü, kendisinin de acı çektiğini mesaj olarak gönderdi.

Olay yerine ilk giden zanlının annesi Sümer Lord ve babası Tahir Lord olurken zanlının babası Tahir Lord olayın ağırlığına dayanamayarak, hayatını kaybetti.

Polis olay yerine gittiği zaman zanlı ve küçük çocuğun yatakta yan yana yatarken muayene edildiklerini tespit ettiklerini açıklayarak, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi

HABER KIBRIS