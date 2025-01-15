Cinayetten aranan 3 Kıbrıslı Türk, 1 Kamerun’lu isimleriyle açıklandı

Rum Polisi, Potamia olayıyla bağlantılı olarak haklarında tutuklama emri çıkarılan ve 3'ü Kıbrıslı Türk dört kişinin kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını paylaştı. Konuya ilişkin açıklamada, 6 Ocak 2025 tarihinde Potamia bölgesinde işlenen cinayete teşebbüs, ağır suç işlemek için komplo kurma ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı giriş, geçiş ve kalmayı kolaylaştırma suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört kişi hakkında mahkeme tarafından tutuklama emirleri çıkarıldığı belirtildi.

Aranan kişiler arasında üç Kıbrıslı Türk bulunuyor:

ALAIN MARTIAL TCHANTCHOU , 39 yaşında, Kamerunlu.

, 39 yaşında, Kamerunlu. COSKUN ALASLAN , 31 yaşında, Kıbrıslı Türk.

, 31 yaşında, Kıbrıslı Türk. ATILLA ALASLAN , 22 yaşında, Kıbrıslı Türk.

, 22 yaşında, Kıbrıslı Türk.

HALIL ALASLAN , 62 yaşında, Kıbrıslı Türk.

, 62 yaşında, Kıbrıslı Türk.

Bu kişilerin bulunmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip olanların Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile 22-802222 numaralı telefondan, en yakın polis karakolu ile ya da Vatandaş Hattı 1460 numarasından iletişime geçmesi rica olunur.