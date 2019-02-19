Çin’de 100 fok yavrusu çalındı

Çin’de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletine bağlı Dalien kentindeki bir fok bakım merkezinden 100 fok yavrusunun çalınması üzerine polis harekete geçti.



Yapılan baskınlarda fokların çoğunluğu canlı ele geçirilirken, hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada 37 yavrunun çalındıktan sonra yetersiz bakım nedeniyle öldüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, şüphelilerin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.



Hırsızların, fokları, akvaryum ve sirk gibi yerlere satmak amacıyla çaldığı değerlendiriliyor.



Dalien’deki Liaodong Körfezi’nde yaklaşık 2 bin fok bulunuyor.