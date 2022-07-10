Çin’de 14 antik mezar kalıntısı bulundu

Eyalet arkeoloji ve kültürel kalıntılar enstitüsüne göre, Leiyang kentindeki bir mezar kompleksinde 8 mezar kazıldı. Mezarlarda çanak çömlek, porselen ve bronz eşyalar da dahil olmak üzere 130’dan fazla kalıntı ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar kazılardan çıkanların, büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Enstitü bünyesindeki mezar kompleksinin arkeoloji ekibinin başkanı Chen Bin, Doğu Han Hanedanlığı’na ait altı mezarın tuğla mezarlar olduğunu ve bunların üçünün sahiplerinin aynı aileden olabileceğini söyledi.

Chen, “Bu kazı, güney Hunan’daki insanların cenaze geleneklerinin yanı sıra, dönem boyunca ekonomik kalkınma ve kültürel alışveriş seviyelerini daha iyi anlamak için büyük önem taşıyor” dedi.

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10/07/2022 11:00