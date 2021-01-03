Çin'de 24 yeni vaka görüldü

Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt içi kaynaklı 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

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03/01/2021

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Çin'de 24 yeni vaka görüldü

Yurt içi kaynaklı vakaların 4'üne Heylongciang eyaletinde, 2'sine Liaoning eyaletinde, 1'ine başkent Pekin'de, 1'ine ise Hıbey'de rastlandı.

Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 117 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 88 kişi iyileşti.

4,4 milyon testten 1'i pozitif

Yetkililer, yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye COVID-19 testi yapıldığını ve sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

03/01/2021 10:00
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TAGS: Çin, koronavirüs, vaka sayısı, haberkıbrıs
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