Çin'de 25 milyon nüfuslu Şanghay'da karantina sürüyor, Covid vakaları artıyor

Çin'in finans merkezi olan Şanghay kentinde karantina önlemleri, şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen, Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor.

Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da Pazartesi'den bu yana tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.

Kentte dün 322 olan semptomatik vaka sayısı bugün 824'e yükseldi. Semptomsuz vakalar da 19 bin 660 kişiden 20 bin 398'e çıktı.

Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

Şehir sakinleri, arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.

Yetkililer de bazı bölgelerde sıkıntılar yaşandığını doğruladı.

Herkese zorunlu test

Kentte Çarşamba gününden bu yana zorunlu test uygulaması da yapılıyor.

Pozitif çıkanlar, hastalığı asemptomatik ya da hafif geçiriyor olsa bile, kendi evlerinde karantinaya giremiyorlar.

Pozitif çıkan herkes, oluşturulan karantina merkezlerine gitmek zorunda. Hatta çocukların bile ebeveynleriyle birlikte kalmasına izin verilmemesi tepkilere neden oldu. Yetkililer bu kuraldan geri adım attıklarını, ailelerin ayrılmadığını açıkladı.

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08/04/2022 13:40