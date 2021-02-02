Çin'de 3 bin doz sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.

ads ads ads ads
02/02/2021

ads
Çin'de 3 bin doz sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte Covid-19 aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.

Başkent Pekin ile Ciangsu ve Şantung eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi.

Şüphelilerin şişelere aşı formülü yerine tuzlu su koyduğu belirlendi.

Şebekenin geçen yıl eylülden bu yana sahte aşı imal ettiği ve yurt dışına pazarlamaya çalıştığı tahmin ediliyor.

02/02/2021 09:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Çin, sahte Covid-19 aşısı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.