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Çin’de 5,5 şiddetinde deprem

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı.

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02/01/2022

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Çin’de 5,5 şiddetinde deprem

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı.

Çin’in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunnan Deprem Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremde 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ekipler olay yerinde

Açıklamada, depremin yerel saatle 15.02’de yaşandığı ifade edilirken, derinliğinin ise 10 kilometre olduğu ibilgisi verildi.

Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

02/01/2022 13:03
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TAGS: deprem, çin,
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