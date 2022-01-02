Çin’de 5,5 şiddetinde deprem
Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı.
02/01/2022
Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı.
Çin’in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yunnan Deprem Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremde 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ekipler olay yerinde
Açıklamada, depremin yerel saatle 15.02’de yaşandığı ifade edilirken, derinliğinin ise 10 kilometre olduğu ibilgisi verildi.
Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.