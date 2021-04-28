Çin’de 60 yıl sonra bir ilk: En kalabalık ülkenin nüfusu azaldı

Dünya corona virüsüyle mücadelede milyonlarca can kaybı verirken, salgının ortaya çıktığı Çin’de yaklaşık 60 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ülkede 2019 yılında yapılan son sayıma göre nüfusun 1.4 milyar olduğu açıklanmıştı.

Hindistan’ın önünde dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olan Çin’de 1950’li yıllardaki Mao döneminden bu yana ilk kez nüfusta düşüş yaşandı. Söz konusu yıllarda Mao’nun uyguladığı sert ekonomi politikaları nedeniyle on milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. Resmi rakamlara göre 1959-1961 yılları arasında Çin nüfusu 13.5 milyon azaldı.

‘HALKIN GÖRÜŞÜNÜ ETKİLER’



Çin’de corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından yeni nüfus sayımı Aralık 2020’de tamamlandı. Yetkililer kesin sonuçları henüz açıklamasa da, nüfusun yeni azalışla birlikte 1.4 milyarın altına düşeceği öngörülüyor.

Pekin merkezli düşünce kuruluşu Çin ve Küreselleşme Merkezi’nden Huang Wenzheng, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Bu sayımın Çin halkının ülkesini nasıl gördüğü ve diğer ülke hükümetlerinin nasıl çalışacağına yönelik büyük bir etkisi olacak. Çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

HİNDİSTAN GERİDE BIRAKACAK



Sayımın resmi sonuçlarının 16 Nisan’da açıklanması bekleniyordu. Ancak yetkililer hazırlanması gereken daha fazla veri olduğu gerekçesiyle bunu erteledi. Bu durum sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Analistler, Çin nüfusundaki düşüşün ardından 1.38 milyar nüfusu olduğu bilinen Hindistan’ın kısa süre içerisinde ilk sırayı alabileceğini belirtiyor.

İKİ ÇOCUK KURALI GETİRİLMİŞTİ



Çin’de nüfusu kontrol altına alabilmek için 1970’li yıllardan bu yana tek çocuk politikası yürütülüyordu. Ailelerin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilmezken, bu kural geçtiğimiz yıllarda değiştirilmişti. 2015 yılında bir ailenin iki çocuk sahibi olmasına yönelik yeni düzenleme yapıldı. Ancak uzmanlar, ülke nüfusunda düşüşün önüne geçilmek isteniyorsa bu düzenlemenin de kalkması gerektiğini savunuyor.

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28/04/2021 10:53