Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 53 ölü
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Deprem, Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.
YAYIN TARİHİ:
07/01/2025
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.
Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.
Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.
Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.
YAYIN TARİHİ: