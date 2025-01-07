Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 53 ölü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Deprem, Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
07/01/2025

Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 53 ölü

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Çin, deprem
MANŞETLER

HK DÜNYA

11 dakika ölü kaldı! Sağlık görevlisi ölüm anını anlattı

HK DÜNYA

Kanada'da yaşayan Adam Tapp isimli sağlık görevlisi, vücudunu elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları, "Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim." ifadeleriyle aktaran Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. Genç adam, hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldıktan sonra hayata yeniden gözlerini açtı. İkinci kez dünyaya gelen Tapp için yaşadıkları, unutulmaz bir deneyim oldu.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.