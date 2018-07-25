Çin'de Ampil Tayfunu

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, dünden itibaren Şantung eyaletinde şiddetli yağış getiren tayfunda bir kişi hayatını kaybetti, 134 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Eyalette 31 bin 600 hektarlık ekili alanın sellerden etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

Tayfunun yol açtığı maddi zararın 17 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.