Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak

Çin'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında artış, cenaze yakım işlemlerinin yapıldığı krematoryumlarda da olağan dışı yoğunluk gözlemlendi.

Ancak koronavirüs vakalarına ilişkin açıklanan resmi veriler oldukça düşük kaldı.

Son günlerde resmi verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığı eleştirilerinin ardından Pekin yönetimi yeni bir karar aldı; günlük salgın verilerini açıklamayı durdurdu.

Kararı, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu duyurdu.

Salgına ilişkin verileri artık Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi açıklayacak. Ancak verilerin ne sıklıkla paylaşılacağına yönelik bilgi verilmedi.

5 binden fazla kişi öldü

Çin'in resmi verilerine göre, salgının başından beri ülkede 5 bin 241 kişi koronavirüsten öldü.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde, Çin’deki salgın durumundan endişeli olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

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25/12/2022 16:38