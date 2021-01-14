Çin’de aylar sonra coronadan biri öldü

Çin Mayıs ayından bu yana ilk kez corona virüsü (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi.

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14/01/2021

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Çin’de aylar sonra coronadan biri öldü

Salgının çıkış noktası Çin’de Mayıs ayından bu yana ilk kez corona virüsü kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ’nün corona virüsü salgınının çıkışını incelemek için gönderdiği heyet Wuhan’a ulaştı.

DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİNE GELECEK

Öte  yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin’e gelmesi bekleniyor.

14/01/2021 08:48
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TAGS: çin, covid, corona
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