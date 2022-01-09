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Çin'de bir kamyon uçurumda 3 gün asılı kaldı

Çin’de bir kamyon uçurum kenarında 3 gün asılı kaldı. Kamyondaki 2 kişi ölümden döndü.

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09/01/2022

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Çin'de bir kamyon uçurumda 3 gün asılı kaldı

Çin’de sürücü kamyonu bir yanı kayalık, diğer yanı uçurum olan dar yolda geri döndürmeye çalıştı. Kamyon uçurum kenarında sürüklendi ve asılı kaldı.

Kamyon sürücüsü ve araçtaki diğer kişi araçtan sağ salim çıkmayı başardı. Ancak uçurumda asılı kalan kamyonu yoldan kaldırmak hiç de kolay olmadı.

Üç gün boyunca üç kepçe neredeyse aralıksız çalıştı. Ekiplerin çalışması sonuç verdi, kamyon daracık yoldan güvenli şekilde çekildi.

09/01/2022 14:41
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TAGS: Çin, kamyon, uçurum
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