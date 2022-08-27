Çin’de bu kez de ‘canavar’ balık alarmı! Kaçmasın diye gölü kuruttular ama…

Koronavirüsün ilk görüldüğü ve salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin’de salgının etkileri sürerken bu kez de halkı insanlara saldırabilmesiyle tanınan ‘canavar’ balık endişesi sardı…

Yapay su ve su bitkileri ile dolu 30 dönümlük bir alan olan Yunchan Gölü'nde bugünlerde büyük bir panik dalgası yaşanıyor.

Çin’in merkezinde yer alan Yachlan Gölü'ne büyük kalabalıklar ve sosyal medya fenomenleri de akın akın gelmeye devam ediyor.

Korkuyla karışık bu büyük ilginin arkasında jilet gibi keskin dişlere sahip, istilacı tür olan ve torpido şeklindeki bir tatlı su balığı sebep oldu.

‘Timsah Garı’ denen bu balıklar oldukça korkutucu görünüyorlar ve kötü bir şöhrete sahipler.

İnsanlara saldıran canavar balığı yakalayabilmek için gölü böyle boşalttılar

CANAVAR BALIĞI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Zor yakalanan ve halk arasında ‘canavar’ diye seslenilen balık, yetkililerin insanlara saldıracağı uyarıları üzerine yakalanmak istendi.

Görevliler tüm gölü bu uğurda boşalttı. Ancak kimse balığı yakalayamadı…

Gar balığı büyüdüğünde 3 metre uzunluğa erişebiliyor ve fosil kayıtlarına göre kökenleri 100 milyon yıla dayanıyor.

Bu balıklar ilk olarak ABD'den evcil hayvan olarak Çin'e getirildiler, ancak çoğu insan onları çok büyüdüğünde serbest bırakıyor.

En az 70 santim uzunluğunda olduğu düşünülen söz konusu yaratık, ilk olarak temmuz ayının ortasında, Çin'in merkezinde, denize kıyısı olmayan Ruzhou şehrinde görüldü.

Zor yakalanan ve halk arasında ‘canavar’ diye seslenilen balık, yetkililerin insanlara saldıracağı uyarıları üzerine yakalanmak istendi.

Görevliler tüm gölü bu uğurda boşalttı. Ancak kimse balığı yakalayamadı…

Gar balığı büyüdüğünde 3 metre uzunluğa erişebiliyor ve fosil kayıtlarına göre kökenleri 100 milyon yıla dayanıyor.

Bu balıklar ilk olarak ABD'den evcil hayvan olarak Çin'e getirildiler, ancak çoğu insan onları çok büyüdüğünde serbest bırakıyor.

En az 70 santim uzunluğunda olduğu düşünülen söz konusu yaratık, ilk olarak temmuz ayının ortasında, Çin'in merkezinde, denize kıyısı olmayan Ruzhou şehrinde görüldü.

TEHLİKELİ VE İSTİLACI

Pearl River Balıkçılık Araştırma Enstitüsü'nde sucul ekosistemler uzmanı olan Dangen Gu şunları söyledi:

"Burada bir gar, bir nehir, göl veya balık çiftliğine bırakıldığında, yerel ekosistemler için büyük bir tehdit olabilecek her şeyi yutmaya başlayacaktır."

Bu açıklamaya rağmen Gu, bu kadar sert bir eylemde bulunmanın ekonomik sonuçlarının yaratığın kendisinin neden olduğu sorunlardan daha ağır basabileceğini hissettiğini söylüyor.

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27/08/2022 12:41