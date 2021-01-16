Çin'de dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu.

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16/01/2021

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Çin'de dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, salı ve çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

16/01/2021 16:39
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TAGS: çin, koronavirüs, , kıbrısarena
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