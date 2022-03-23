Çin'de düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor

Çin’de 133 yolcuyu taşırken düşen uçağın ardından kazanın sebebine ilişkin araştırmalar sürüyor. Yetkililer, China Eastern Airlines’a ait Boeing 737 tipi uçakta meydana gelen ağır hasar nedeniyle sebebin belirlenmesini “çok zor” olduğunu söyledi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi’nde havacılık güvenliği direktörü olan Zhu Tao, arama kurtarma ekiplerinin henüz uçakta kurtulan birini tespit edemediğini söyledi.

Zhu, “Uçak kaza sırasında ciddi anlamda hasar görmüş bu nedenle araştırmacılar büyük bir zorlukla karşı karşıya. Henüz kazanın sebebini bilemiyoruz” dedi.

Uçağın üç dakika içinde hızla düştüğü bilinirken bu sırada hava trafik kontrolden yapılan ısrarlı aramalara yanıt alınmadığı belirtildi.

China Eastern Airlines’dan bir yetkili, uçağın kalkıştan önce standartlara uygun olduğunu ve teknik koşulların stabil olduğunu söyledi.

Çin’de Kumming’den Guangzhou şehrine giden uçak, pazartesi günü, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra ormanlık alana düşmüştü.

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23/03/2022 11:55