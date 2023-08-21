Çin'de Eris varyantı, Kovid-19 vakalarında hakim hale geldi

Çin'de Kovid-19'un "Eris" adı verilen EG.5 varyantının yol açtığı vakaların oransal olarak yaygınlaştığı bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Eris kaynaklı vakaların nisan ayında ülkedeki toplam vakaların yüzde 0,6'sını oluştururken, ağustosta yüzde 71,6'sına kadar çıktı.

CDC yetkilileri, Eris varyantının Çin'in bölge ve eyaletlerinin büyük bölümünde hakim hale geldiği ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini belirtti.

Eris'in yaygınlaşmasının sebebinin, virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetini artırması ve önceki enfeksiyonların sağladığı antikorların etkisini azaltması olduğunun altını çizen yetkililer, klinik semptomlar bakımından diğer varyantlardan belirgin bir fark görülmediğini ifade etti.

Yetkililer nisan-ağustos aylarındaki yayılmanın halihazırda kitlesel bağışıklık yaratarak etkin koruma sağladığını vurgularken, Çin'de Kovid-19 salgınının düşük düzeyde olduğunu, sağlık sistemi üzerinde baskı yaratmadığını ve kısa vadede büyük ölçekli bir yayılma beklenmediğini kaydetti.