Çin'de fabrika yangını: 36 ölü

Çin'in Henan eyaletindeki bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kayıp durumdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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22/11/2022

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Çin'de fabrika yangını: 36 ölü

Çin'in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye 200'den fazla arama kurtarma görevlisi ve 63 itfaiye aracı gönderildi.

Fabrikanın tamamı alevlere teslim olurken, yangında en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

Kayıp olarak kayıtlara geçen 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Alevler 4 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

22/11/2022 10:44
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TAGS: Çin, fabrika, yangın, ölü,
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