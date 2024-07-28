Çin'de Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi öldü

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28/07/2024

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Çin'de Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi öldü

Çin'de Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Hunan eyaleti acil durum yetkilileri ülkeyi vuran Gaemi Tayfunu'nun bölgede şiddetli yağışa yol açtığını belirtti.

Yetkililer, Yuelin köyünde yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında 18 kişinin toprak altında kaldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildiren yetkililer, 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle Filipinler'de 34, Tayvan'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

 

28/07/2024 14:19
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TAGS: Çin’de Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi öldü
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