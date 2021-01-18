Çin’de göçük altında kalan madencilerden not: Sakın durmayın

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta oldukları öğrenildi.

Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğunu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin beşinci orta bölümünde 11 madencinin, madenin altıncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

ACİL İLAÇ İSTEDİLER

Göçük altında bulunan 12 işçinin kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not göndermeyi başardığı belirtildi.

Göçük altında kalan işçilere ait notta, “Acil olarak soğuk ilaç, ağrı kesici, tıbbi bant, harici antiinflamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

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18/01/2021 09:00