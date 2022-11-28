Çin'de hayvanlardan insanlara bulaşabilen yeni bir virüs tespit edildi

Çin'in Yunnan eyalatinde çalışan bilim insanları, yarasalarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek yeni bir virüs türü bulduklarını açıkladı. Araştırmacılar, BtSY2 adlı virüsün Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile aynı aileden olduğu belirtilerek, yeni bir pandemi olasılığına karşı uyarıda bulundu. Peki, BtSY2 virüsü nedir, belirtileri neler ve bulaşıcı mı?

COVİD-9'A NEDEN OLAN VİRÜSLE YAKIN AKRABA

Bilim insanları, Çin'in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün, insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, Çin'in Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olma olasılığı olan BtSY2 hakkında uyarıda bulundu.

Yeni çalışma, Sun Yat-sen Üniversitesi, Yunnan Endemik Hastalık Kontrol Enstitüsü ve Sidney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Araştırma, BioRxiv adlı sitede ön baskı olarak yayımlandı.

5 YENİ VİRÜS TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Çalışmanın yazarları yaptıkları açıklamada;

"Hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür."

"Çalışmamız, yarasa virüslerinin türler arası bulaşmasının ve bu hayvanların virüs oluşumu üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır”

149 FARKLI YARASADAN REKTUM ÖRNEKLERİ TOPLANDI

Diğer taraftan söz konusu çalışma için araştırmacılar, Çin'in Yunnan eyaletindeki altı şehirden 15 türü temsil eden 149 farklı yarasadan rektum örnekleri topladıklarını bildirdi. Çalışma kapsamında canlı hücrelerde bulunan nükleik asit olan RNA, her bir yarasa için ayrı ayrı sıralandı.

Araştırmacılar, endişe verici bir şekilde aynı anda tek bir yarasayı enfekte eden çok sayıda virüsün bulunduğunu kaydetti.

Nottingham Üniversitesi'nde virolog olan Prof. Dr. Jonathan Ball, "Ana mesaj, yarasaların çok sayıda farklı virüs türünü barındırabileceği ve ara sıra onlara aynı anda ev sahipliği yapabileceğidir. Bu tür ortak enfeksiyonlar, özellikle corona virüs gibi ilgili virüslerle, virüse kritik genetik bilgi parçalarını takas etme fırsatı vererek doğal olarak yeni varyantlara yol açar" dedi.

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28/11/2022 21:00