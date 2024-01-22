Çin'de heyelan: 2 ölü, 47 kayıp

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 18 ev toprak altında kalırken, 47 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Dondurucu soğuk ve kar yağışı altında meydana gelen heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamıyor.

Heyelanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer haber alınamayan 47 kişinin bulunması çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederek okul ve hastane gibi kamu kurumlarına yerleştirdi.

Acil durum bakanın bölgeye gittiği belirtilirken, Çin'de geçen yıl doğal felaketlerde 691 kişi hayatını kaybetmişti.