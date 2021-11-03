Çin'de hükümet kış öncesi yiyecek stoğu yapılmasını tavsiye etti!

Çin'de Kovid-19 vakalarında Delta varyantının da etkisiyle artış yaşanırken, insanların hükümetin çağrısı üzerine yiyecek stoğu yaptığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Çin'de, hükümetin temel ihtiyaç maddelerini stoklama yönünde yaptığı çağrının ardından insanlar lahana, pirinç ve un stoğu yapmaya başladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, sebze fiyatlarında görülen artış ve Kovid-19 vakalarının yükselmesi üzerine yetkilileri, kış öncesinde gıda tedariki sağlamaya ve fiyat istikrarını tesis etmeye çağırdı.

Bakanlık, ayrıca yerel yetkililerin depolanabilen sebzeleri satın almaları ve aynı zamanda dağıtım kanallarının verimliliğini güvence altına almak üzere acil durum dağıtım ağlarını güçlendirmeleri gerektiğini duyurdu.

Ancak bakanlığın, yayınladığı bildiride ayrıca vatandaşlara acil durumlarda kullanmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamalarını tavsiye etmesi kafa karışıklığı yarattı.

Bununla beraber insanların sebze, yemeklik yağ ve pirinç almak için marketlere akın ettiği ve uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Panikle yapılan alımlar, marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu.

Çin devlet kanalı CCTV, herkese yetecek kadar temel ihtiyaç maddesi bulunduğuna dair güvence vererek Ticaret Bakanlığı'nın tavsiyesinin yanlış yorumlandığını bildirdi.

Bakanlığın Tüketimi Geliştirme Dairesi Direktörü Zhu Xiaoliang, yaptığı açıklamada "Şu anda günlük ihtiyaçların tedariki çeşitli bölgelerde yeterli ve tedarik tamamen garanti altına alınmalı" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber ülkede sebze fiyatlarında artış yaşanıyor. Geçen hafta ıspanak, brokoli ve salatalık fiyatları, ay başına göre 2 kattan fazla artış yaşamıştı.

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03/11/2021 10:12