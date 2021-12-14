Çin’de ilk Omicron vakası açıklandı!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan ve neredeyse iki yıldır '0 vaka' politikasıyla Kovid-19'un önünü kesmeye çalışan dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, ilk Omicron vakasını açıkladı.

Çin basını, Varşova’dan Çin’in Tianjin şehrine gelen bir kişide Omicron mutasyonuna rastlandığını belirtirken böylelikle ülkenin ilk Omicron vakası da açıklanmış oldu.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde daha önce Kovid-19’un Omicron mutasyonu görüldüğü açıklanırken, bu kez Çin anakarasında ilk Omicron mutasyonlu vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki ilk vakanın Polonyalı bir genç kızda tespit edildiği öğrenildi. Tianjin Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çin’in kuzey doğusundaki Tianjin şehrine gelen hastanın, ateşi olmadığını ve hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

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14/12/2021 18:45