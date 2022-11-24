Çin'de işçilerin protesto düzenlediği iPhone fabrikası özür diledi

Covid-19 salgınında yeni vaka sayısında yükseliş yaşayan Çin'in en büyük Apple üretim fabrikası Foxconn, maaş ödemelerinin gecikmeleriyle ilgili yaşanan sorunun "teknik bir hatadan" kaynaklandığını belirterek özür diledi.

Foxconn'dan yapılan açıklamada, yeni çalışanların işe uyum süreciyle ilgili teknik bir sorun yaşandığı ve ödemelerin resmi işe alım ilanında belirtildiği üzere yapılacağı belirtildi.

Firma ayrıca maaş ve prim ödemeleriyle ilgili sorunlardan etkilenen çalışanlarla sürekli iletişim içinde olduklarını, endişeleri gidermek ve çalışanlarının makul taleplerini karşılamak için bilfiil çalıştıklarını bildirdi.

Geçen ay ortaya çıkan Covid-19 salgını üzerine fabrikanın kapanmak zorunda kalması bazı çalışanların işten ayrılmasına neden olmuştu.

Firma iş gücü açığını kapamak için cazip prim vaadiyle yeni işçi alımına gitti, ancak yeni işe alınanların bir kısmı verilen sözlerin yerine getirilmediğinden şikayet etti ve hatta yemek verilmeksizin karantinaya alındıklarını belirtti.

-iPhone 14 teslimatı gecikebilir

Zhengzhou kentindeki elektronik cihaz montaj fabrikasının 200 binden fazla çalışanı bulunuyor. Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerini de üreten firma salgın dolayısıyla teslimatta gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Salı günü fabrikadaki Covid kısıtlamaları, çalışma koşulları ve geciken maaş ödemeleriyle ilgili şikayetlerini dile getiren yüzlerce işçinin başlattığı protestolar polis tarafından şiddet kullanılarak bastırılmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde koruyucu beyaz giysiler, plastik kalkanlar ve maskeler içindeki polislerin işçileri dövdüğü ve tekmelediği görüldü.

Öte yandan 6 milyon nüfuslu kentte salgın nedeniyle yeniden kısıtlamalar devreye girdi. Bu kapsamda Covid testi negatif çıkmayanların bulundukları yerden ayrılmalarına izin verilmiyor.

Çin'in "sıfır Covid" politikasının ekonomik büyümeyi daralttığını belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) bu politikanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Uygulanan sıkı kısıtlama tedbirleri güneydeki sanayi şehri Guangzhou'da uzun süren Covid-19 yasakları ve gıda sıkıntısı nedeniyle halk sokaklara çıkarak gösteri düzenlemişti. Ülkede nadir görülen protesto eylemlerinin halkın rahatsızlığını ortaya koyduğu ifade ediliyor.

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24/11/2022 14:16