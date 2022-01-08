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Çin'de kamu binasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

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08/01/2022

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Çin'de kamu binasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

Çin'in güneybatısındaki Wulong bölgesinde dün kamu binasında meydana gelen patlamada ölü sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Yetkililer, Çongçing kentindeki kamu binasının yemekhanesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansına göre, kurtarma görevlileri binanın enkazında gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Yaralılardan birinin ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından olay yerine en az 260 personel ve 50 aracın konuşlandırıldığı belirtilmişti.

 

 

08/01/2022 16:21
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TAGS: Çin’de kamu binasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 16’ya çıktı
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