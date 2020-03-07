Çin'de karantina oteli çöktü

Çin'de corona virüs salgını nedeniyle karantina için kullanılan bir otel çöktü.

Quanzhou şehrindeki binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, enkazda hala yaklaşık 70 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle özellikle salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde, otel, spor ve sergi salonları gibi binalar, hastanelerin kapasite yetmezliği nedeniyle geçici hastanelere çevrilmişti.

07/03/2020 21:03