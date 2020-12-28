Çin’de karides paketinde koronavirüs tespit edildi

Çin Komünist Partisi’ nden yapılan açıklamada, Pekin’deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde “acil durum”a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylerin giriş-çıkışa kapatılacağı belirtildi

Giriş çıkışlar kapatılıyor

Başkent Pekin’de “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlere giriş çıkışlar kapatılıyor.

Öte yandan Çinli yetkililer, Ekvador‘dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alındı.

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28/12/2020 09:49