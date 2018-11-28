HABER KIBRIS

Çin’de kimya fabrikası yakınında patlama: 22 ölü, 20 yaralı

Cangciaokou kentinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

ads
28/11/2018

Çin’de kimya fabrikası yakınında patlama: 22 ölü, 20 yaralı

Cangciakou yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Çiaodong bölgesinde bulunan bir kimya fabrikası yakınında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 22 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, aralarında çok sayıda tır ve kamyonun da bulunduğu 50 araç zarar gördü.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çin’de, haber, kıbrıs, kimya, fabrikas, ı yakınında, patlam, 22, ölü, 20, yaralı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.