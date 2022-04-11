Çin'de Korku Filmi Gibi Görüntüler! Evlerden Çığlıklar Yükseliyor

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs başladığı nokta olan Çin'de yeniden hortladı. Çin'in en büyük şehri olan Şangay'da "sıfır vaka" politikası nedeniyle günlerdir devam eden sıkı kapanma 26 milyondan fazla insanın yaşadığı kentte açlık sorunun baş göstermesine neden oldu. Erzak yardımlarının yetişmediği şehirde insanların apartmanlarından attıkları çığlıkların görüntüsü dünyanın da bir numaralı gündemi oldu.

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

EVLERDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorununun baş göstermesine neden olurken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların isyan çığlıkları yer aldı.

GÜNDE YALNIZCA BİR ÖĞÜN YEMEK

Küresel sağlık güvenliği uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, bölgede açlığın hızla arttığını belirterek çok daha büyük bir trajedi yaşanacağından endişe edildiğini söyledi. Kentte birçok insanın günde bir öğün yemek yediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi.

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11/04/2022 09:45