Çin’de maden faciası: 11 ölü

Çin’in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, Yanan şehrinin Yançuan ilçesinde bulunan Şintay kömür madeninde dün akşam yerel saatle 20.00 civarında patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende bulunan 90 işçiden 11’i hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerince göçük altından çıkarılan 81 işçiden ağır yaralanan 2’si müdahalelere rağmen kurtarılamazken 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın meydana geldiği maden ocağının 2020’de faaliyete başladığı ve buradan yılda 300 bin ton kömür çıkarıldığı bildirildi.

Çin’de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.