Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü

Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

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05/06/2021

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Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü

Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Henan eyaletinde Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05/06/2021 14:20
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TAGS: Çin, madem ocağı
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