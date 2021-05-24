Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hayatını kaybetti

Güneşli bir havayla başlayan Çin’deki 100 kilometrelik maraton yarışında öğleden sonra fırtına çıktı dolu yağışı başladı. Hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle de üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi yaşadı.

NTV'nin aktardığına göre, yarış hemen durduruldu ve 1200 kişilik arama kurtarma ekibi sporcular için harekete geçti. Yarışa katılan 172 sporcudan 151’inin sağlık durumu iyi ancak 21 sporcu hayatını kaybetti.

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24/05/2021 09:38