Çin’de nefesler tutuldu: Üç astronot yola çıkıyor

Shenzhou-12 uzay mekiğinin Perşembe günü TSİ 0422’de fırlatılması planlanıyor.

ABD’deki düzenlemeler nedeniyle NASA ile ortak çalışma yürütemeyen Çin, yirmi yıldan uzun süredir yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) hiç kullanmadı ve bu yıl kendi uzay istasyonunu inşa etmeye başladı.

İstasyonun parçalar halinde uzaya taşınıp bir araya getirilmesi için dördü insanlı olmak üzere 11 defa uzay aracı fırlatılacak. Shenzhou-12, yapılması gereken 11 uçuştan üçüncüsü ve insanlı dört uçuşun ilki olacak.

EN YAŞLI ÇİNLİ ASTRONOT DA EKİPTE

Çin’in insanlı uzay ajansından Ji Qiming mekikte Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo isimli üç astronotun yer alacağını söyledi. Eski bir hava kuvvetleri pilotu olan 56 yaşındaki Nie uzaya giden en yaşlı Çinli astronot olacak.

Uzay istasyonunun inşası Nisan ayında üç modülden en büyüğü olan Tianhe’nin gönderilmesiyle başlamıştı.

Shenzhou-12’nin mürettebatının bir süre 16.6 metre uzunluğunda ve 4.2 metre çapında bir silindir şeklinde olan Tianhe’de konaklaması planlanıyor.

Üç astronot üç ay süreyle uzayda kalacak. Bu Nie’nin 3. kez uzaya gidişi olacakken 54 yaşındaki Liu ikinci 45 yaşındaki Tang ise ilk kez uzaya çıkacak.

Nie gazetecilere “Bu (görev) daha uzun sürecek ve hem ana modülü, yani uzaydaki ‘evimizi’ kurmamız hem de birçok teknik test yapmamız gerekiyor. Bu zorlu bir görev ve daha zorlu engeller içeriyor” dedi.

Dünyanın yörüngedeki tek uzay istasyonu olan ISS, ödenek bulunamaması halinde 2024 yılında kapanacak. ISS’in kapanması halinde Çin yörüngedeki tek uzay istasyonunun sahibi haline gelebilir.

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16/06/2021 14:21