Çin'de öğrenci velilerine WeChat sınırlandırması

Çin'de öğrenci velileri ve öğretmenlerin kolay yoldna iletişim kurabilmeleri adına, mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden toplu konuşma grupları kurmak çok yaygın bir uygulama. Ancak, Çinli eğitim otoriteleri, söz konusu uygulamanın 'kontrolden çıkmaya başladığına' ilişkin endişelere sahip.

Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılan bir gönderi, veli konuşma gruplarının nasıl tartışmalara yol açtığına yönelik çarpıcı örnekler sunuyor. Paylaşılan gönderilerden birinde, öğretmenle öğrenci velisi arasında yaşanan tartışma görülüyor. Çocuğunun ev ödevini kontrol edip imzalamayı unutan bir veli, öğretmen tarafından "Bunun sebebi ikinci sınıf hesaplamalarını yapamaman mı, yoksa dün gece milyonlar mı kazanın?" ifadeleriyle sert bir şekilde 'azarlanıyor'.

'DAHA KENDİ ÇOCUĞUNU KONTROL EDEMİYORSUN'

Öğretmen ayrıca, çocuğuyla ilgilenmeyen veliye yönelik "Daha kendi çocuğunu bile kontrol etmiyorsun, o da senin gibi acınası bir hale gelecek" ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu yazışmaların internet ortamında yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı söz konusu öğretmene ve okul müdürüne tepki gösterdi. Okul müdürü ise, yaşanan olayı doğrulayarak velilerden özür diledi.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir diğer olayda ise, bir velinin gece geç saatte öğretmene yazdığı için çıkan tartışma yer alıyor.

'SEN YATAĞA GİRDİN AMA KIZIM GİRMEDİ'

Konuşma grubu üzerinden sorulan bir soruyu yanıtlayamayacağını, çünkü uyku saati olduğunu söyleyen bir öğretmene, soruyu soran velinin tepkisi ise "Sen yatağa girdin ama benim kızım henüz girmedi. Onlara çok fazla ödev veriyorsunuz. Nasıl olur da sen uyuyabilirken kızım uyuyamaz?" ifadeleriyle gerçekleşti.

Sosyal medyada bu tür tartışmaların yaygınlaşması, hem öğretmenlerin, hem de öğrenci velilerinin suçlanmasına neden oldu.

Putuo bölgesinde 5. sınıf bir öğrencinin velisi olan Wang, WeChat gruplarının öğrencinin durumunu gözlemlemek açısından faydalı olduğunu ancak çoğu zaman da çok sayıda gereksiz paylaşımlar yaşandığını belirtti.

Wang, "Öğretmen grupta bir şey söylediğinde velilerin hepsi birer birer öğretmene teşekkür ediyorlar. Benim için bu biraz garip bir durum. Sonuçta bilgi vermek öğretmenin görevi" dedi.