Çin'de okul otobüsü kalabalığın içine daldı: 11 ölü

Çin'in Şandong eyaletinde bir okul otobüsünün kalabalığın arasına dalması sonucu 5'i öğrenci en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

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03/09/2024

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Çin'de okul otobüsü kalabalığın içine daldı: 11 ölü


Çin'in Şandong eyaletinde bir okul otobüsünün kalabalığın arasına dalması sonucu 5'i öğrenci en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Otobüsün Tai'an kentindeki bir okulun kapısı dışında bekleyen öğrencilere ve velilere çarptığı açıklandı.

Devlet medyası, sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve polisin olayın nedenini araştırması sırasında gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın kasıtlı olup olmadığı belirsiz.

Çin devlet medyası, otobüsün yol kenarındaki bir grup ebeveyn ve çocuğa çarpmasının ardından, "Şu ana kadar toplam 11 kişi (6 ebeveyn ve 5 öğrenci) hayatını kaybetti" bilgisini doğruladı.

Diğer 12 kişinin ise sağlık durumu stabil.

Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın altında sıkışmış kişilerin olduğu görülüyor.

Kaza, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılının başlaması için okula dönmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

03/09/2024 11:14
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TAGS: Çin, okul otobüsü
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