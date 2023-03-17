Çin'de sanal insan modası: Yılda 280 bin lira veriyorlar

Çin'de müşteri hizmetlerinden eğlenceye farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok firma sanal çalışanlara büyük paralar ödüyor.

Genellikle robotik ve yapay zeka alanında çalışan kişi ve firmalar tarafından tasarlanan bu dijital karakterler, ses teknolojisi ve makine öğreniminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bunlar canlı yayında şarkı söyleyebiliyor veya izleyicilerle etkileşim kurabiliyor. Dijital karakterler sinema, havacılık, otomobil, giyim ve tıp gibi alanlarda da kullanılıyor.

Örneğin tıpta bir organın simülasyonunda ya da film endüstrisinde gerçekçi yüz ifadeleri oluşturmada sanal insanlardan yararlanılıyor. Bunlardan ergonomik ürünlerin geliştirilmesinde de yararlanılıyor.

Çin'de müşteri hizmetlerinden eğlenceye farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok firma sanal çalışanlara büyük paralar ödüyor.

Genellikle robotik ve yapay zeka alanında çalışan kişi ve firmalar tarafından tasarlanan bu dijital karakterler, ses teknolojisi ve makine öğreniminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bunlar canlı yayında şarkı söyleyebiliyor veya izleyicilerle etkileşim kurabiliyor. Dijital karakterler sinema, havacılık, otomobil, giyim ve tıp gibi alanlarda da kullanılıyor.

Örneğin tıpta bir organın simülasyonunda ya da film endüstrisinde gerçekçi yüz ifadeleri oluşturmada sanal insanlardan yararlanılıyor. Bunlardan ergonomik ürünlerin geliştirilmesinde de yararlanılıyor.

Video paylaşım sitesi Bilibili, sanal pop yıldızı Luo Tianyi'yi geliştiren şirketi satın aldı. Platformda ayrıca 2019'dan bu yana 230 bin sanal yayıncı işe başladı. Sanal yayıncıların sayısı 2021'e göre geçen yıl yüzde 200 arttı.

Pazar araştırma şirketi Kantar'dan Sirius Wang, pek çok ünlünün adının son dönemde vergi kaçakçılığı ya da bazı skandal haberlere karışmasının ardından Çin'de markaların sanal insanlara yöneldiğini belirtti.

Kantar verilerine göre geçen yıl tüketicilerin en az yüzde 36'sı bir sanal fenomenin performansını izledi. Bir sanal insanın sunduğu etkinliği izleyenlerin oranı yüzde 21 oldu.

Reklam verenlerin yüzde 45'i, bir sanal fenomene sponsor olabileceklerini ya da bunları düzenlenen bir etkinliğe davet edebileceklerini söyledi.

Kaynak: Independent

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17/03/2023 22:35