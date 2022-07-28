Çin'de Sıcaklık Uyarısı Verildi

Son yapılan açıklamalara göre Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinde gündüz sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği bildirildi.

Cıciang ve Ciangşi eyaleti ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ise 40 dereceyi geçeceği biliniyor

PEKİN’DE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Yetkililer, yüksek sıcaklığın olacağı vakitlerde açık havadaki etkinliklere katılmanın tehlikeli olduğu ve açık havada çalışanların sık mola vererek çalışmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Çin’in sıcak hava uyarı sisteminde yer alan “Turuncu” uyarı en yüksek 2. Seviyeyi belirtiyor. Turuncu uyarıdan önce yerini “Kırmızı” uyarı alırken, sonrasında yerini “Sarı” ve “ Mavi” uyarılar alıyor.

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28/07/2022 10:05