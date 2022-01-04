Çin'de temiz enerji deneyi: Yapay Güneş rekor sıcaklığa ulaştı

Çin'in Yapay Güneş olarak tanımlanan EAST projesi gerçeğini solladı. Güneş'ten 5 kat fazla sıcaklığa ulaşarak rekor kırıdı.

Çin Bilimler Akademisi (ASIPP) Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Şianzu, "Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor" dedi.

EAST projesi, Güneş'te ve diğer yıldızlarda meydana gelen reaksiyonları yansıtarak neredeyse sınırsız temiz enerji sağlayabilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor.

Deneyler, Doğu Çin'in Anhui Eyaletinin başkenti Hefei'de yapılıyor.

Program nükleer füzyon ile atom çekirdeklerini çarpıştırarak büyük miktarda enerji üretiyor.

Konvansiyonel nükleer enerjidekinin aksine, geride hiçbir tehlikeli atık ürün bırakmıyor.

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04/01/2022 17:24