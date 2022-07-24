Çin'de toprak kayması: 10 ölü

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24/07/2022

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Çin'de toprak kayması: 10 ölü

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Bayyin şehrinin Cingtai ilçesinde Şanşi Kok Kömürü Minbao işletmesine ait madende çalışan işçileri taşıyan otobüs, dağ yolunda yamaçtan kopan toprak kütlesinin altında kaldı.

Kazada otobüsteki 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi hafif yaralandı.

Kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde noktalanırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

24/07/2022 14:59
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