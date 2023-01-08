Çin'de trafik kazası: 19 ölü

Jimu, bir kamyonun cenaze alayına daldığını duyurdu.

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08/01/2023

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Çin'de trafik kazası: 19 ölü

Çin'in Jiangxi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yerel haber kaynağı Jimu, bir kamyonun cenaze alayına daldığını duyurdu.

Olayda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölge polisi, kazadan yaklaşık 1 saat sonra "sisli hava" uyarısı yayımladı.

Sıkı güvenlik kontrollerinin olmaması nedeniyle Çin'de trafik kazaları sıkça görülüyor.

08/01/2023 09:41
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TAGS: çin, trafik, kaa, ölü,
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