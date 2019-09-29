Çin'de trafik kazası: 36 ölü
Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı
29/09/2019
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Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda 69 yolcusu bulunan bir otobüs, 3 kişiyi taşıyan kamyona çarptı.
Kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kazaya otobüsün tekerinin patlamasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.