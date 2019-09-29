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Çin'de trafik kazası: 36 ölü

Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı

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29/09/2019

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Çin'de trafik kazası: 36 ölü

Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda 69 yolcusu bulunan bir otobüs, 3 kişiyi taşıyan kamyona çarptı.

Kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazaya otobüsün tekerinin patlamasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29/09/2019 14:46

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TAGS: Çin’de trafik kazası: 36 ölü, haber, kıbrıs,
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