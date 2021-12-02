Çin'de 'Tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası

Çinli bilim insanları, hem laboratuvar deneylerine hem de canlı bir organizma üzerinde yapılan deneylere atıfta bulundu.

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02/12/2021

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Çin'de 'Tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası

Çinli bilim insanları, hem laboratuvar deneylerine hem de canlı bir organizma üzerinde yapılan deneylere atıfta bulunarak, COVID-19'un tüm suşlarını etkili bir şekilde nötralize edebilen bir antikor izole ettiklerini iddia etti.

Salı günü yayınlanan bir çalışmada, Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi ve Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlardan Çinli bilim insanları, COVID-19'un tüm varyantlarına karşı etki gösterecek bir antikoru izole ettiğiklerini açıkladı.

Yazarlar, monoklonal antikor 35B5'in hem in vitro (laboratuvar veya test tüpü deneyi) hem de in vivo (canlı organizma üzerinde gerçekleştirilen) çalışmalarda vahşi tip COVID-19'u (mutasyonlar olmadan) nötralize etmek için kullanıldığını söyledi.

Antikorun, bu yılın başlarında Hindistan'da ilk kez ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında ölümcül enfeksiyon dalgalarından sorumlu olan yüksek oranda mutasyona uğramış Delta varyantı üzerinde de çalıştığı açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre 35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu (antijen molekülünün bir parçası) hedefleyerek SARS-CoV-2'yi (COVID-19) nötralize ediyor"

Başka bir deyişle, 35B5, virüsün mutasyon sürecinde değişmeyen benzersiz bir bölümünü hedefliyor.

Bilim adamları, bu bulguların "evrensel bir COVID-19 aşısının rasyonel tasarımı için kullanılabileceğini " savunuyorlar .

02/12/2021 08:55
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TAGS: çin, iddia, koronavirüs, varyant, antikor,
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