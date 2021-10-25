Çin'de üniversite laboratuvarında patlama

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25/10/2021

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Çin'de üniversite laboratuvarında patlama

Çin'de bir üniversite laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletinde bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, itfaiye yetkilileri Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25/10/2021 10:34
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TAGS: Çin, patlama, laboratuvar
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