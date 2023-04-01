Çin'de üniversiteler, 'Aşık olmaları için' öğrencilerine tatil veriyor

Fan Mei Eğitim Grubu'na bağlı 9 meslek yüksekokulu, 1-7 Nisan'da öğrencilerin "doğayla hayatı sevmeyi ve sevginin tadını çıkarmayı öğrenmesini" istediklerini bildirdi.

'SEVGİYİ DENEYİMLEMEK'

Yetkililer, "Kampüsten çıkın, doğayla iç içe olun ve baharın güzelliğini tüm kalbinizle hissedin" ifadesini kullandı.

Siçuan Güneybatı Havacılık Meslek Yüksekokulu yetkilisi Liu Ping de bahar tatilinin, "kampüs dışında bir şeyler öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek ve sevgilinin güzelliğini deneyimlemek" isteyen öğrencilerin taleplerinin ardından uygulamaya konulduğunu ifade etti.

EVLENME ORANI DÜŞÜŞTE

IInsider'a göre bu okullar aslında 2019'da bahar tatili uygulamasına başlamıştı. Bu sene ise bahar tatili yerine "aşık olma tatili" adıyla öğrencilere izin verildi. Tatilin teması "çiçeklerin tadını çıkarın, aşık olun" şeklinde belirlendi. Ülkede resmi verilere göre 2021'de evlenen kişi sayısı, bir önceki yıla 500 bin azalarak 7,64 milyon oldu. Çin'de 2022'de doğum oranı binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu durumun ardından Çin'de pek çok bölgede bekarların evlenmesi için çalışma başlatıldı. Örneğin Jiangxi eyaletine bağlı Guixi kentinde çöpçatanlık uygulaması hizmete sunuldu.

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01/04/2023 15:23