Çin'de ünlü aktriste 129 milyon dolar vergi cezası

Çin'de, X-Men ve Iron Man film serilerinde yer alan 37 yaşındaki oyuncu Fan Bingbing'e vergi kaçakçılığı ve diğer suçlardan yaklaşık olarak 883 milyon yuan (129 milyon dolar) para cezası verildi.

1 Temmuz'dan beri kamuoyunda görülmeyen ve nerede olduğu yoğun bir spekülasyon konusu olan yıldız, sosyal medyada uzun bir özür diledi.

Bingbing sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda tarifi görülmemiş bir acı çekiyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok utanıyorum. İşte, herkese içtenlikle özür dilerim. Vergi makamları tarafından yapılan soruşturma sonrasında, yasaya göre verilen tüm cezaları kabul ediyorum. Zorlukların üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım, fon toplayacağım, vergilerimi ve cezalarımı ödeyeceğim" açıklamasında bulundu.

İktidardaki Komünist Partisi'ne övgülerde bulunan Bingbing, "Partinin iyi politikaları ve halkın sevgisi olmadan Fan Bingbing olmazdı" ifadelerini kullandı.