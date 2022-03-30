Çin'de vakalar artıyor

Çin'in Şanghay kenti yönetimi, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle alınan kapanma kararını genişletiyor.

ads ads ads ads
30/03/2022

ads
ads
ads
Çin'de vakalar artıyor

Çin'in Şanghay kenti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentte artan corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle daha önce alınan kapanma kararının genişletildiği ifade edildi.

Şanghay'ın batı bölgesi olan Puxi’nin bazı bölümlerinin, daha önceden planlanan 1 Nisan tarihinden önce kapatıldığını duyuran kent yönetimi, bu kararın almasındaki sebebin dün açıklanan günlük 5 bin 982 yeni Covid-19 vakası olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, kapanmaya uymayan ve Covid-19 testi yaptırmayı reddedenlere ağır cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

30/03/2022 09:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Koronavirüs, covid-19, ölüm, haber, kıbrıs, kkktc
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.