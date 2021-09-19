Çin’de vapur alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp

Çin’in Guizhou eyaletinde bir vapurun alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde dün yerel saatle 16.50 sıralarında 40 kişilik kapasitesi bulunan bir vapur Zangke Nehri'nde alabora oldu.

Kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirtilen vapurun batması sonucu 31 kişi kurtarıldı, can kaybı sayısı ise bugün itibarıyla 9’a ulaştı.

Bölgede 17 ekip görevlendirildi

Yolculardan çoğunun öğrenci olduğu öğrenilirken kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi. Kurtarma operasyonu için bölgeye 17 ekip ve 50 tekne sevk edildi.

Yetkililer, vapurdaki yolcu sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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19/09/2021 14:49